https://static.news.ru/photo/b816fe26-700f-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять пистолетов общей стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов были украдены в Лондоне. Оружие использовалось в съёмках серии фильмов о Джеймсе Бонде.

О происшествии сообщается на сайте лондонской полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место после сообщения о краже со взломом в жилом доме. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления до их приезда.

Владелец очень расстроен тем, что его дом обнесли, и он искренне надеется, что ему вернут предметы из коллекции, — говорится в сообщении.

Detectives are appealing for information after five deactivated guns used in James Bond movies were stolen from a residential address in Enfield.



The deactivated firearms are believed to be worth more than 100,000. https://t.co/UQTesSRXS7 pic.twitter.com/82I3G1kw4J — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 27, 2020

С места жительства пропали пистолеты Beretta, Smith & Wesson, Magnum и Walther. Они использовались в фильмах «Умри, но не сейчас» 2002 года, «Вид на убийство» 1985 года и «Живи и дай умереть» 1973 года.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэниел Крейг, игравший Джеймса Бонда, заявил, что не хочет оставлять своим детям в наследство все свои деньги. Его состояние оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.