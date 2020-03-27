Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять пистолетов общей стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов были украдены в Лондоне. Оружие использовалось в съёмках серии фильмов о Джеймсе Бонде.

О происшествии сообщается на сайте лондонской полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место после сообщения о краже со взломом в жилом доме. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления до их приезда.

Владелец очень расстроен тем, что его дом обнесли, и он искренне надеется, что ему вернут предметы из коллекции, — говорится в сообщении.

С места жительства пропали пистолеты Beretta, Smith & Wesson, Magnum и Walther. Они использовались в фильмах «Умри, но не сейчас» 2002 года, «Вид на убийство» 1985 года и «Живи и дай умереть» 1973 года.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэниел Крейг, игравший Джеймса Бонда, заявил, что не хочет оставлять своим детям в наследство все свои деньги. Его состояние оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.

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