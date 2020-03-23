https://static.news.ru/photo/5af660f0-6d22-11ea-bf17-fa163e074e61_660.jpg Дэниел Крейг Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Британский актёр Дэниел Крейг заявил, что не хочет оставлять своим детям в наследство все свои деньги. Его состояние оценивается £100 млн.

Издание The Sun напоминает , что Крейг женат на актрисе Рэйчел Вайс. Два года назад у пары родилась дочь, кроме того, они вместе воспитывают её 13-летнего сына от прошлого брака. У актёра также есть ребёнок от бывшей жены — Фионы Лаудон.

Моя философия — избавиться от всего этого или раздать до конца жизни, — сказал артист.

Звезда фильмов об агенте Джеймсе Бонде считает, что «наследство — это очень неприятно».

Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэниел Крейг заявил, что готов оставить роль агента Джеймса Бонда после выхода новой части фильма «Не время умирать». Он также отметил, что его не интересует пост режиссёра будущих картин бондианы.