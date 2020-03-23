Британский актёр Дэниел Крейг заявил, что не хочет оставлять своим детям в наследство все свои деньги. Его состояние оценивается £100 млн.
Издание The Sun
Моя философия — избавиться от всего этого или раздать до конца жизни, — сказал артист.
Звезда фильмов об агенте Джеймсе Бонде считает, что «наследство — это очень неприятно».
Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэниел Крейг заявил, что готов оставить роль агента Джеймса Бонда после выхода новой части фильма «Не время умирать». Он также отметил, что его не интересует пост режиссёра будущих картин бондианы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен