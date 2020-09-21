В конкурсе Московского кинофестиваля представят 13 фильмов

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Тринадцать фильмов из России, Румынии, Израиля, Бразилии, Турции и других стран вошли в состав основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ), заявил в ходе пресс-конференции директор по связям с общественностью ММКФ Пётр Шепотинник.

Так, в программу были включены бразильская картина «Распоряжение» Лазару Рамоса, лента из Казахстана «Судьба» Жанны Исабаевой, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, турецкий фильм «В тени» Эрдема Тепегеза, «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой, «На дальних рубежах» Максима Дашкина, индийская картина «Бесплодная невеста» Джадаба Маханта, фильм «Гильда» из Великобритании режиссёра Риши Пэлэма, уточняет ТАСС.

Также в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, фильм «Как сыр в масле» израильского режиссёра Гура Бентвича, румынская «Предвыборная кампания» Мариан Кришан, «Растворяться» южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также «Гипноз» Валерия Тодоровского.

В 2020 году ММКФ пройдёт в столице с 1 по 8 октября. В рамках открытия смотра будет представлен публике дебютный фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки».

Ранее NEWS.ru писал, что Американская телеакадемия назвала лауреатов премии «Эмми-2020». В связи с пандемией коронавируса мероприятие было проведено в формате онлайн.

Так, лучшим драматическим сериалом были признаны «Наследники» канала HBO, в то время как комедийным — «Шиттс Крик» от Pop TV. Актёры Кэтрин О’Хара, Юджин Леви, Дэниел Леви и Энни Мёрфи, сыгравшие в «Шиттс Крик», были удостоены наград за лучшие роли первого и второго плана.