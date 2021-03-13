В Госдуме сочли «абсолютно нормальным» удаление гей-сцены из «Суперновы»

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Удаление интимной сцены их фильма «Супернова», рассказывающего историю 20-летнгих отношений гей-пары, это «абсолютно нормальное» явление. Такое мнение высказала зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко

По её словам, в России «запрещается пропаганда гомосексуализма в любом виде».

Если это есть в какой-то сцене, значит, эта сцена должна быть вырезана. Мы за то, чтобы этой пропаганды не было. А автор может думать всё, что хочет. Автор может не показывать этот фильм на территории РФ. Мы возражать не будем, — приводит слова Драпенко «Подъём».

Действия прокатчика, отметила депутат, являются хорошим примером самоцензуры. Что по этому поводу подумают в мире, Россию «совершенно не должно волновать», подчеркнула она.

При этом сама замглавы думского комитета по культуре не намерена смотреть фильм.

Она добавила, что Россия — страна традиционных ценностей.

Мы об этом заявили на весь мир, мы проголосовали за Конституцию, за законодательство, и весь мир пусть об этом знает, — сказала Драпенко.

Ранее режиссёр «Суперновы» Гарри Макквин выразил недовольство тем, что из его фильма в России удалили интимную сцену. По его словам, съёмочная группа «самым решительным образом» осуждает цензуру и самовольное изменение содержания картины.

Как писал NEWS.ru, из-за вырезанной сцены продолжительность полотна уменьшилась на три минуты.