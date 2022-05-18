В Госдуме призвали Минфин пересмотреть отказ кинотеатрам в господдержке Депутат ГД Драпеко призвала правительство выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей субсидии

Кинозал / Фото shutterstock.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о своём несогласии с решением Министерства финансов России, отказавшего владельцам отечественных кинотеатров в выделении субсидии в размере 6,5 млрд рублей. В беседе с NEWS.ru депутат ГД назвала спасение кинотеатров важным делом и призвала правительство «ещё раз подумать на эту тему».

Елена Драпеко рассказала, что после ухода с российского рынка иностранных компаний и возникшего вследствие этого дефицита контента государство дополнительно выделило киноиндустрии на производство фильмов 14 млрд рублей.

Мы озабочены тем, чтобы наполнить наши кинотеатры отечественными фильмами. А где мы будем эти фильмы показывать, если кинотеатры закроются? Мы понаделаем фильмы, а показать их будет негде, — отметила Елена Драпеко.

По мнению депутата Госдумы, «ни телевидение, ни интернет не могут окупить расходы на производство фильмов, а кинотеатры могут хотя бы частично вернуть нам потраченные деньги». Она заявила, что владельцы кинотеатров «совершенно правы», обратившись к правительству с просьбой о выделении субсидий для продолжения работы.

Спасение кинозалов — это очень важное дело, и здесь я с правительством бы не согласилась. Я считаю, что правительству надо ещё раз подумать на эту тему, — заключила парламентарий.

Ранее руководители крупнейших сетей кинотеатров обратились к правительству России с просьбой оказать им господдержку на сумму в 6,5 млрд рублей, однако Министерство финансов отказало в получении денег. Авторы обращения отмечали, что «события февраля и марта 2022 года драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката». Они посетовали на резкое падение выручки и в случае отсутствия помощи государства спрогнозировали закрытие минимум 50% кинотеатров в ближайшие два месяца.

В марте и апреле 2022 года киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal в ответ на спецоперацию РФ на Украине решили уйти с российского рынка и приостановить кинотеатральный прокат своих релизов и свою деятельность на территории страны.