В четверг, 20 февраля, в Германии начал свою работу 70-й Берлинский международный кинофестиваль. В этот раз событие пройдёт под новым руководством.
Киносмотр откроется показом фильма Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера»,
Отмечается, что новое руководство уже внесло некоторые изменения в фестиваль. Директора смотра, Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек, решили убрать секции «Кулинарное кино» и Native, добавив новую категорию — «Столкновения».
Суммарно на фестивале покажут 340 фильмов, в том числе 88 короткометражных и 94 документальных. В основной конкурс вошли 18 картин из 18 стран.
Как писал NEWS.ru, вышел дублированный трейлер фильма «Неизбранные дороги» британского режиссёра Салли Поттер. Главные роли в картине исполнили Хавьер Бардем и Эль Фаннинг. Лента стала участником конкурсной программы Берлинского кинофестиваля 2020 года.
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