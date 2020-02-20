https://static.news.ru/photo/37e1ebda-53fe-11ea-aa43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shan Yuqi/XinHua/Global Look Press

В четверг, 20 февраля, в Германии начал свою работу 70-й Берлинский международный кинофестиваль. В этот раз событие пройдёт под новым руководством.

Киносмотр откроется показом фильма Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера», сообщает RT. Россию в этом году представляют семь проектов, один из них — «Дау. Наташа» Ильи Хржановского, который стал частью основной конкурсной программы.

Отмечается, что новое руководство уже внесло некоторые изменения в фестиваль. Директора смотра, Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек, решили убрать секции «Кулинарное кино» и Native, добавив новую категорию — «Столкновения».

Суммарно на фестивале покажут 340 фильмов, в том числе 88 короткометражных и 94 документальных. В основной конкурс вошли 18 картин из 18 стран.

Как писал NEWS.ru, вышел дублированный трейлер фильма «Неизбранные дороги» британского режиссёра Салли Поттер. Главные роли в картине исполнили Хавьер Бардем и Эль Фаннинг. Лента стала участником конкурсной программы Берлинского кинофестиваля 2020 года.