https://static.news.ru/photo/0114cc56-42ad-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «DAU. NATASHA» Фото: dau.com

Фильм «Дау. Наташа» из масштабного проекта российского режиссёра Ильи Хржановского вошёл в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.

Художественный директор смотра Карло Шатриан сообщил, что остальные эпизоды «Дау» покажут вне конкурса в программе Berlinale Speсial, передаёт РИА Новости.

«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которого составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе. Хржановский работал над проектом в течение 14 лет.

Как писал NEWS.ru, четыре эпизода многосерийного фильма «Дау» не получили прокатное удостоверение от Министерства культуры России. По мнению экспертов, картины пропагандируют порнографию. В ответ на дважды полученный отказ создатели фильма заявили о намерении подать на министерство в суд.

24 января появился трейлер масштабной кинокартины.