Фильм «Дау. Наташа» из масштабного проекта российского режиссёра Ильи Хржановского вошёл в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.
Художественный директор смотра Карло Шатриан сообщил, что остальные эпизоды «Дау» покажут вне конкурса в программе Berlinale Speсial,
«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которого составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе. Хржановский работал над проектом в течение 14 лет.
Как писал NEWS.ru, четыре эпизода многосерийного фильма «Дау» не получили прокатное удостоверение от Министерства культуры России. По мнению экспертов, картины пропагандируют порнографию. В ответ на дважды полученный отказ создатели фильма заявили о намерении подать на министерство в суд.
24 января появился трейлер масштабной кинокартины.
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