https://static.news.ru/photo/82eeb72a-532c-11ea-aee5-fa163e074e61_660.jpg Хавьер Бардем Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Издание «Медуза» представило дублированный трейлер фильма «Неизбранные дороги» британского режиссёра Салли Поттер. Главные роли в картине исполнили Хавьер Бардем и Эль Фаннинг.

Действие картины строится вокруг одного дня из жизни отца и дочери. Главный герой страдает психическим расстройством, из-за которого он погружён в галлюцинации и фантазии о том, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он выбирал другой путь, передаёт издание.

В картине также сыграли Сальма Хайек и Лора Линни. Лента стала участником конкурсной программы Берлинского кинофестиваля 2020 года.

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