Издание «Медуза» представило дублированный трейлер фильма «Неизбранные дороги» британского режиссёра Салли Поттер. Главные роли в картине исполнили Хавьер Бардем и Эль Фаннинг.
Действие картины строится вокруг одного дня из жизни отца и дочери. Главный герой страдает психическим расстройством, из-за которого он погружён в галлюцинации и фантазии о том, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он выбирал другой путь,
В картине также сыграли Сальма Хайек и Лора Линни. Лента стала участником конкурсной программы Берлинского кинофестиваля 2020 года.
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