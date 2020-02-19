Американский режиссёр Райан Мёрфи опубликовал тизер сериала «Холстон». Шоу рассказывает о звёздном американском модельере Рое Холстоне.
Проект выйдет на стриминогом сервисе Netflix, дата премьеры пока неизвестна. Ролик, разбитый на три части, Мёрфи
После долгих 20 лет неожиданных поворотов и превратностей судьбы мини-сериал «Холстон» с фантастическим Юэном МакГрегором наконец-то запущен в производство, — заявил кинематографист в подписи к публикации.
Вместе с Макгрегором в шоу приняли участие Ребекка Дайан и Рори Калкин. Сам Райан Мёрфи выступит продюсером сериала.
Модельер Райан Холстон прославился в США в 1961 году, когда Жаклин Кеннеди пришла на инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в шляпке дизайнера.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер сериала-антологии «Удивительные истории», исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг.
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