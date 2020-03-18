https://static.news.ru/photo/7b46671a-68f4-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpg Фото: warnerbros.com

Продюсеры приняли решение приостановить съёмки четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Компания Warner Bros. заморозила работу на неопределённый срок. Ни у одного участника съёмочной команды инфекция не была обнаружена, сообщает Daily Mail.

Исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс прибыли в Германию из города Сан-Франицсико, где до этого проводились съёмки. Отмечается, что над картиной создатели также будут работать в Чикаго.

Как писал NEWS.ru, Warner Bros. решила приостановить съёмки нового фильма о Бэтмене американского режиссёра Мэтта Ривза в связи с пандемией COVID-19. Работа над картиной велась в Лондоне и должна была продолжиться в Ливерпуле.