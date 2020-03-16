https://static.news.ru/photo/36227464-676c-11ea-897d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Reeves/twitter.com

Киностудия Warner Bros. решила приостановить съёмки нового фильма о Бэтмене американского режиссёра Мэтта Ривза. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Съёмки картины проходили в Лондоне и должны были переместиться в Ливерпуль, но компании пришлось пересмотреть планы по производству, сообщает Deadline. Среди актёрского состава и команды, работающей на площадке, случаев заболевания не обнаружено.

Начиная с сегодняшнего дня студия Warner на две недели приостановила производство фильма «Бэтмен». Студия продолжит внимательно следить за ситуацией, — говорится в официальном заявлении.

Помимо этого, корпорация заморозила в Лондоне работу над картиной «Фантастические твари 3», а в Лос-Анджелесе временно прекращено производство драмы «Король Ричард», рассказывающей о теннисистках сёстрах Уильямс.

Ранее в Австралии пришлось отложить работу над байопиком об Элвисе Пресли режиссёра База Лурмана, во время подготовки съёмок которого коронавирусом заразился американский актёр Том Хэнкс.

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии COVID-19. Убытки связаны с переносами премьер фильмов.