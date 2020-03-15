https://static.news.ru/photo/d07df9e6-675a-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса. Убытки связаны с переносами премьер фильмов.

Сейчас американская киноиндустрия потеряла $7 млрд сборов в прокате, сообщает «360». Кинокомпании, заморозившие съёмки проектов, потеряют часть доходов.

Компании Disney грозят убытки $300–350 тысяч в день из-за приостановки работы над картиной «Русалочка». Кинокомпания MGM может потерять $30–50 млн из-за переноса премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде.

Как писал NEWS.ru, американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер временно заморозили производство своих шоу. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.