Голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса. Убытки связаны с переносами премьер фильмов.
Сейчас американская киноиндустрия потеряла $7 млрд сборов в прокате,
Компании Disney грозят убытки $300–350 тысяч в день из-за приостановки работы над картиной «Русалочка». Кинокомпания MGM может потерять $30–50 млн из-за переноса премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде.
Как писал NEWS.ru, американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер временно заморозили производство своих шоу. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен