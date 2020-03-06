Кинокомпания MGM может потерять $30–50 млн из-за переноса премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде. Выход картины «Не время умирать» на большие экраны отложили в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса.
Как
MGM, предположительно, потеряли бы около 30% от итоговых сборов. С учётом того что «Не время умирать» потенциально может заработать $1 млрд, выход в прокат в ближайшее время мог бы привести к потерям на сумму более $300 млн.
Как писал NEWS.ru, 2 апреля должна была состояться премьера картины в Лондоне, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Идею о том, что выход фильма лучше отложить, поддержали даже поклонники кинофраншизы.
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