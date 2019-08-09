https://static.news.ru/photo/33634ec6-bcd4-11e9-abf9-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде » Фото: Кинопоиск

Новый фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» не избежал критики внимательных и педантичных зрителей. Они обнаружили в ленте досадный киноляп. Причём, это не ошибка монтажа или «дыра» в сюжете.

Всё дело в часах на руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт. События картины разворачиваются в 1969 году, однако носит герой часы Citizen 8118 Bullhead, которые появились лишь несколько лет спустя.

Эту информацию подтвердили и специализированные интернет-порталы Worn and Wound и Watch-id .

Фильм «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат 8 августа. Как сообщал News.ru, по итогам первого дня он собрал более 125 млн рублей.