Новый фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» не избежал критики внимательных и педантичных зрителей. Они обнаружили в ленте досадный киноляп. Причём, это не ошибка монтажа или «дыра» в сюжете.
Всё дело в часах на руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт. События картины разворачиваются в 1969 году, однако носит герой часы Citizen 8118 Bullhead, которые появились лишь несколько лет спустя.
Эту информацию подтвердили и специализированные интернет-порталы
Фильм «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат 8 августа. Как сообщал News.ru, по итогам первого дня он собрал более 125 млн рублей.