Умер режиссёр фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле

Режиссёр фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле скончался в возрасте 58 лет. О смерти кинематографиста стало известно 26 декабря, сообщает Deadline.

Жан-Марк Валле скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Канадский сценарист, режиссёр, редактор и продюсер выиграл премии «Эмми» и премию DGA за «Большую маленькую ложь», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти знаменитости не уточняются, однако известно, что он скончался в своём доме недалеко от Квебека. Его родные и близкие пока не оправились от шока.

Он также был чрезвычайно заботливым человеком, который вложил всё своё «я» вместе с каждым актёром, которого он режиссировал. Мы шокированы известием о его внезапной смерти и выражаем наши искренние соболезнования, — говорится в заявлении HBO.

Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Изучал кинематографию в университете. В 80-х снимал клипы. В начале 90-х выступил продюсером ряда лент, получивших хорошие оценки. С середины 90-х Валле стал режиссёром сериалов и полнометражного кино.

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