Умер легендарный индийский актёр Дилип Кумар

Легендарный индийский актёр, режиссёр и продюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) умер после тяжёлой болезни в одной из больниц Мумбая в возрасте 98 лет, рассказал друг его семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте покойного.

С тяжёлым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа [Кумара], — говорится в публикации.

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

По предварительным данным, артист умер не от коронавируса. Он ушёл из жизни 7 июля в 07:30 утра по местному времени (05:00 мск).

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 7, 2021

На смерть отреагировал премьер Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter. Политик назвал Кумара легендой кинематографа и наделённым «непревзойдённым блеском» артистом, увлёкшим несколько поколений зрителей.

Его уход — огромная потеря для нашего культурного мира. Мои соболезнования его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром, — написал Моди.

Кумар снялся в 63 картинах. Во многих из них — в главной роли. Его часто называли величайшим актёром Болливуда. Советскому и российскому поклоннику он запомнился лентами «Великий могол», «Рам и Шиам», «Шакти» и другими. Их показывали в 60-е и 70-е годы в СССР, демонстрировали на московских международных кинофестивалях.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие.