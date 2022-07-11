Умер автор «темы Джеймса Бонда» композитор Монти Норман

Фото: montynorman.com

Автор «темы Джеймса Бонда» композитор Монти Норман умер в Великобритании. Он известен музыкой, которая в заставке картин о шпионе 007 сопровождает Бонда, стреляющего в камеру. О смерти Нормана 11 июля сообщается на его сайте.

Композитору было 94 года, причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Монти Норман — Монти Носерович родился в 1928 году в Лондоне, происходил из семьи евреев, выходцев из Латвии. В 1950-х начал карьеру певца, пел в оркестре. После сам стал писать песни, в том числе и для таких великих исполнителей, как Клифф Ричард, Томми Стил, Боб Хоуп, сочинял музыку для мюзиклов и кино.

Норман написал «тему Джеймса Бонда» по заказу продюсеров картины «Доктор Ноу», который был выпущен в 1962 году. С этого момента музыка использовалась в 25 фильмах бондианы, причём авторство темы оспаривал Джон Барри, которого тоже просили писать музыку для бондианы и которого просили сменить аранжировку Нормана.

В 2001 году Норман подтвердил своё авторство в суде, он выиграл иск к Sunday Times, где в публикации говорилось, что музыку создал Барри.

Ранее кинокритик Василий Корецкий заявил, что выбор нового актера на роль Джеймса Бонда может оказаться неожиданным и во многом будет зависеть от потребностей мирового зрителя, поэтому пока тяжело утверждать, кто заменит Дэниела Крейга.