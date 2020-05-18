Умер актёр Мишель Пикколи

Французский актёр театра и кино Мишель Пикколи скончался на 95-м году жизни после черепно-мозговой травмы.
Пикколи умер 12 мая, рядом с ним находились супруга Людивин и дети Инорд и Миссия,
Свою первую роль в кино актёр сыграл в 1945 году — в фильме «Колдовство» режиссёра Кристиана-Жака. Пикколи прославился после выхода на экраны картины «Презрение» Жана-Люка Годара. За свою карьеру он снялся в более чем 100 фильмах.
В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни умер американский актёр Джино Сильва. У артиста возникло осложнение лобно-височной деменции, писал NEWS.ru.
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