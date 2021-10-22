Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

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Режиссёр Александр Рогожкин умер из-за тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом на киностудии «Ленфильм» сообщили «Российской газете». Информацию о причинах смерти передал сын режиссёра, не ставший сообщать подробности.

Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. Дата прощания с режиссёром на данный момент неизвестна. Рогожкин был режиссёром фильмов «Особенности национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности...