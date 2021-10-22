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Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

01:29, 25 октября 2021
Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях» Фото: nstagram.com/slate_michael/
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Американский актёр Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в сериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет. Артист на протяжении трёх лет боролся с раком простаты, сообщает TMZ.

Врачи не смогли спасти актёра.

Мир знал его как Гантера из популярного сериала «Друзья », но близкие Майкла знали его как актёра, музыканта и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за Clemson Tigers и часто попадал в весёлые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь, — рассказал изданию родственник знаменитости.

Майкл Тайлер снялся в 150 сериях «Друзей», он исполнил роль управляющего центральной кофейни. Его другие известные киноработы — роли в сериалах «Журнал мод», «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Эпизоды».

Ранее сообщалось. что сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы.

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