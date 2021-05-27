Актёры «Друзей» рассказали о судьбе своих персонажей после сериала

https://static.news.ru/photo/315717a8-bf88-11eb-b8a0-96000091f725_660.jpg Фото: Warner Bros. Television

Звёзды американского сериала «Друзья» в спецвыпуске «Воссоединение» предположили, как в настоящее время могли сложиться судьбы их персонажей, передаёт платформа HBO Max, где вышел 27 мая эпизод.

Кортни Кокс рассказала, что её героиня Моника и Чендлер (Мэттью Перри) наблюдали бы, как их дети окончат школу, при этом, по мнению артистки, Моника продолжила бы увлекаться выпечкой.

Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби, уверена, что её героиня не рассталась бы со своим мужем Майком (Пол Радд) и где-нибудь в штате Коннектикут завела детей и защищала бы «малышей, которые отличаются от других». По мнению Джениффер Энистон, сыгравшей Рэйчел, она также создала бы семью с Россом (Дэвид Швиммер).

Я думаю, мы бы пришли к тому, что были бы женаты и у нас было несколько детей, — отметила Энистон.

По мнению Мэтта Леблана, сыгравшего Джоуи, его герой оставил карьеру актёра и уехал в штат Калифорния, где открыл киоск с сэндвичами.

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.

Ранее сообщалось, что американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюблённых Рейчел и Росса в сериале «Друзья», признались в настоящих чувствах друг к другу во время съёмок специального выпуска «Друзья: Воссоединение». Ведущему шоу Джеймсу Кордену удалось разговорить звёзд, и они раскрыли подробности отношений.