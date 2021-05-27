Актёры «Друзей» рассказали о судьбе своих персонажей после сериала

Звёзды американского сериала «Друзья» в спецвыпуске «Воссоединение» предположили, как в настоящее время могли сложиться судьбы их персонажей, передаёт платформа HBO Max, где вышел 27 мая эпизод.
Кортни Кокс рассказала, что её героиня Моника и Чендлер (Мэттью Перри) наблюдали бы, как их дети окончат школу, при этом, по мнению артистки, Моника продолжила бы увлекаться выпечкой.
Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби, уверена, что её героиня
Я думаю, мы бы пришли к тому, что были бы женаты и у нас было несколько детей, — отметила Энистон.
По мнению Мэтта Леблана, сыгравшего Джоуи, его герой оставил карьеру актёра и уехал в штат Калифорния, где открыл киоск с сэндвичами.
Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.
Ранее сообщалось, что американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюблённых Рейчел и Росса в сериале «Друзья», признались в настоящих чувствах друг к другу во время съёмок специального выпуска «Друзья: Воссоединение». Ведущему шоу Джеймсу Кордену удалось разговорить звёзд, и они раскрыли подробности отношений.