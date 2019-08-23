В Риме на 84-м году жизни скончался актёр Карло Делле Пьяне. Об этом сообщила его жена. Обстоятельства и причины смерти она не назвала, сообщило агентство
Артист играл в кино на протяжении 70 лет. Среди его работ уже ставшие классикой — «Американец в Риме», «Полицейские и воры», «Монах из Монцы» и «Рыцари крестового похода».
Делле Пьяне является лауреатом премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля 1983 года за лучшую мужскую роль в фильме «Студенческий поход».
В копилке его наград есть и «Серебряный лев» за лучшую мужскую роль в фильме «Рождественский подарок», которую он получил в 1986 году.
Ранее News.ru писал, что 24 августа была похоронена актриса Александра Назарова. Перед этим в театре имени Ермоловой, где работала народная артистка, прошла гражданская панихида.