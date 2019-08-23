https://static.news.ru/photo/5f6f6ee2-c66f-11e9-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Карло Делле Пьяне Фото: Duilio Piaggesi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Риме на 84-м году жизни скончался актёр Карло Делле Пьяне. Об этом сообщила его жена. Обстоятельства и причины смерти она не назвала, сообщило агентство ANSA .

Артист играл в кино на протяжении 70 лет. Среди его работ уже ставшие классикой — «Американец в Риме», «Полицейские и воры», «Монах из Монцы» и «Рыцари крестового похода».

Делле Пьяне является лауреатом премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля 1983 года за лучшую мужскую роль в фильме «Студенческий поход».

В копилке его наград есть и «Серебряный лев» за лучшую мужскую роль в фильме «Рождественский подарок», которую он получил в 1986 году.

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