Умер актёр из сериала «Дальнобойщики»

Умер советский и российский актёр театра и кино, режиссёр Борис Аржанов. Об этом сообщили в Рязанском театре драмы. Широкой аудитории Аржанов известен по сериалам «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра».

Народный артист ушёл из жизни 29 октября в возрасте 79 лет. Причина смерти актёра не сообщается.

Выражаем глубокие соболезнования семье Бориса Яковлевича Аржанова. Память о нём сохранится в наших сердцах и в истории театра, — сообщается на сайте театра.

Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в городе Горьком. В Рязанском театре драмы служил с 1974 года. Его называют артистом с ярким трагикомичным дарованием. На его счету многочисленные роли в спектаклях. В частности, он сыграл в таких постановках, как «Характеры», «Царь Фёдор Иоаннович», «Протокол одного заседания», «Свадьба Кречинского», «Проделки Фигаро».

В качестве режиссёра Борис Аржанов ставил детские спектакли: «Зайка-зазнайка», «День рождения кота Леопольда», «Аленький цветочек» и другие.

За заслуги в области театрального искусства в 1987 году Аржанов получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1995 году был награждён почётным званием «Народный артист Российской Федерации».

Ранее стало известно о смерти артиста театра и кино Александра Дубовицкого. Он скончался на 54-м году жизни 7 сентября, однако тело актёра было найдено 29 сентября — спустя три недели после даты смерти.

Дубовицкий появился на экранах в 2000-х. Наибольшую славу ему принесли сериалы «Глухарь», «Зверобой» и «Мент в законе». Помимо этого он играл в известных фильмах и сериалах, среди которых «Слуга Государев», «Меч», «МУР есть МУР» и многие другие.