Умер актер, снимавшийся в фильме «Семнадцать мгновений весны» Умер актер Константин Желдин

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Константин Желдин

Актер Константин Желдин скончался на 91-м году жизни, сообщил в Telegram ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он отметил, что актер до старости сохранял рабочий азарт.

Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра «ОКОЛО». А до этого много лет он прослужил в театре на Таганке. В театре он был необходим Юрию Николаевичу Погребничко, поскольку очень точно чувствовал его манеру — погруженности и одновременно некоторой отрешенности от роли, от мира, — написал Заславский.

Ректор театрального вуза назвал несправедливой эту смерть, поскольку Желдин продолжал работать.

90 лет, конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой, — считает театральный критик.

Желдин известен российскому зрителю по ролям второго плана в фильме «Семнадцать мгновений весны», телесериале «Ликвидация», а также в лентах «Брат 2», «Исаев», «Адъютант его превосходительства».

3 января стало известно, что российский актер, режиссер и киновед Петр Черняев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщила журналист и писатель Сусанна Альперина. Он известен зрителю по ролям в сериалах «Глухарь», «Интерны» и «Склифосовский».