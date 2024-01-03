Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Актер из «Глухаря» и «Интернов» Черняев скончался на 71-м году жизни

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Российский актер, режиссер и киновед Петр Черняев скончался в возрасте 70 лет, сообщила журналист и писатель Сусанна Альперина на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он известен зрителю по ролям в сериалах «Глухарь», «Интерны» и «Склифосовский».

Умер Петр Черняев. Петя... Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, еще и режиссер, еще и телеведущий, — написала Альперина.

Черняев является выпускником ВГИКа. После окончания вуза он работал в издательстве «Искусство» и журнале «Советский экран». С 2000 года был заместителем главного редактора газеты «СК-новости». В кино Черняев начал сниматься в 2022 году. Он также работал сценаристом программы «Понять. Простить».

Ранее скончалась заслуженная артистка СССР, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Она проработала на ТВ более 20 лет и была ведущей программы «Время». Зименкова ушла из жизни в возрасте 82 лет.

До этого стало известно о смерти публициста и бывшего ведущего программы «Однако» на Первом канале Максима Соколова. О случившемся сообщила его супруга. Соколов скончался на 65-м году жизни, причина смерти не уточняется. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала уход Соколова из жизни большой потерей.