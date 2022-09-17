Умер актер из «Одиннадцати друзей Оушена» Скончался актер Генри Сильва

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Генри Сильва

В США на 94-ом году жизни скончался актер Генри Сильва, сообщает издание Variety. Широкую известность он получил по ролям в фильмах «Маньчжурский кандидат» (1962) и «Одиннадцать друзей Оушена» (1960), сообщает издание Variety.

Актер умер по естественным причинам в доме престарелых и больнице для работников киноиндустрии и телевидения в Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес.

Из-за своеобразной внешности Сильва часто играл злодеев. В конце 1960-х он много снимался в Европе. В 1980-е Сильва участвовал в фильмах «Кодекс молчания» с Чаком Норрисом и «Над законом» со Стивеном Сигалом. Последней работой Сильвы стало камео в римейке «Одиннадцати друзей Оушена», снятом в 2001 году.

8 июля в США скончался актер Тони Сирико. Ему было 79 лет. Российскому зрителю Сирико наиболее известен по роли в сериале «Клан Сопрано». В молодые годы Сирико был связан с криминальной семьёй Коломбо, многократно привлекался к уголовной ответственности, был арестован 28 раз и отсидел срок, но в середине 1970-х годов стал актёром, вдохновившись посещениями курсов актёрского мастерства во время отбывания тюремного заключения.