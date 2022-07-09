Умер актёр сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико Hollywood Reporter: актёр Тони Сирико из сериала «Клан Сопрано» умер в возрасте 79 лет

В США скончался актёр Тони Сирико. Ему было 79 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера актёра. Российскому зрителю Сирико наиболее известен по роли в сериале «Клан Сопрано».

По словам представителя актёра, тот умер в пятницу, 8 июля, в доме престарелых во Флориде. Причина смерти не указывается. Известно, что последние два года актёр страдал деменцией.

В культовом криминально-драматическом сериале «Клан Сопрано» Сирико снимался в роли Поли Галтиери, друга главного героя.

В молодые годы Сирико был связан с криминальной семьёй Коломбо, многократно привлекался к уголовной ответственности, был арестован 28 раз и отсидел срок, но в середине 1970-х годов стал актёром, вдохновившись посещениями курсов актёрского мастерства во время отбывания тюремного заключения.

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