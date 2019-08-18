https://static.news.ru/photo/f38828ec-c248-11e9-ac09-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» Фото: Amazon Studios

Промо-кампания сериала Amazon «Удивительная миссис Мейзел» привлекла внимание полиции из-за массового ажиотажа.

Amazon в рамках промо к сериалу устроила в Лос-Анджелесе так называемый Maisel Day — 15 августа товары и услуги на улицах города можно было купить по ценам 1959 года, в котором происходит действие телешоу, рассказывает портал KG .

Например, укладка или маникюр стоили $2, ночь в шикарном отеле — $40, а ход-дог или молочный шейк — $0,30. Но больше всего публику впечатлили цены на бензин — на заправке в Санта-Монике галлон отпускали за $0,30, что спровоцировало огромные пробки.

Полиции пришлось вмешаться, но Amazon удалось договориться с правоохранителями и продолжить рекламную акцию, при условии что количество машин в очереди будет контролировать сама компания.

Премьера нового сезона «Удивительной миссис Мейзел» состоится в конце 2019 года.

Как писал News.ru ранее, один из производителей таблеток для похудения незаконно использовал имя герцогини Сассекской Меган Маркл. Не некоторых ресурсах размещались фотографии Маркл до и после беременности с подписью, которая гласила, что таблетки помогли герцогине вернуть форму после родов.