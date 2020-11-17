У Харви Вайнштейна вновь заподозрили коронавирус

https://static.news.ru/photo/8cdb8498-296e-11eb-aa21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый за изнасилования, изолирован в связи с подозрением на коронавирус.

Продюсер чувствует себя плохо, у него повышенная температура. Он сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет.

Вайнштейн отбывает срок в одной из тюрем штата Нью-Йорк. Если у него подтвердится наличие COVID-19, он будет переведён в тюремный госпиталь, сообщает Life.

Первый раз сообщения о том, что продюсер заразился коронавирусом, появились весной. Однако тогда эта информация не подтвердилась.

Вайнштейн был приговорён в марте 2020 года к 23 годам лишения свободы. Суд в Нью-Йорке признал его виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали продюсера по трём основным пунктам обвинения.

Как писал NEWS.ru, в начале октября Вайнштейну предъявили новые обвинения в преступлениях сексуального характера. По данным следствия, они были совершены в 2004–2013 годах. Если вина продюсера будет доказана, его тюремный срок может возрасти на несколько десятков лет.