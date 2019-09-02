Эксперты связывают резкое увеличение числа туристов в британском Бирмингеме с мировым успехом сериала «Острые козырьки».
Гангстерская сага, первые серии которой вышли на экраны в 2013 году, стала одним из самых популярных сериалов в мире. В связи с этим туристический поток в британский регион Уэст-Мидлендс и город Бирмингем, где происходят действия драмы, заметно увеличился, передаёт телеканал
По мнению мэра Бирмингема Энди Стрита, гости региона хотят «изучить места и истории, связанные с сериалом». С 2013 года количество посетителей города увеличилось на 26%. не отстаёт и весь регион — в 2018 году в Уэст-Мидлендс приехали 130 млн туристов.
Эффект «Козырьков» действительно набирает обороты. Туры и билеты на мероприятия в Уэст-Мидлендсе распродаются заранее за несколько месяцев, — рассказал Стрит.
Ранее News.ru писал о том, что трейлер пятого сезона британского криминального сериала «Острые козырьки» появился в Сети в июле.