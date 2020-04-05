Том Хэнкс рассказал о лучшем для брака возрасте

https://static.news.ru/photo/dbb15574-774f-11ea-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс с женой Ритой Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

Голливудский актёр Том Хэнкс, уже 30 лет состоящий в браке со своей супругой Ритой Уилсон, рассказал, в каком возрасте лучше всего вступать в брак.

По его словам, жениться следует не раньше 30 лет. При этом, как он отметил, нужно вступать в брак с «правильной женщиной», передаёт Teleprogramma.

Мне повезло. Я встретил замечательную, потрясающую Риту и считаю себя самым счастливым мужчиной на свете, — сказал он.

Том Хэнкс и Рита Уилсон стали одними из первых голливудских знаменитостей, заразившихся коронавирусом. Они вместе прошли лечение в больнице, после чего отправились на домашний карантин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Артистка сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.