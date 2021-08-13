Том Харди раскрыл свои планы на Венома и Человека-паука

Британский артист Том Харди раскрыл в интервью журналу Esquire свои планы на супергероев из комиксов Marvel Венома и Человека-паука. Он признаётся, что хочет увидеть их в одном фильме, но этому мешает распределение прав на персонажей. Однако если все стороны заинтересуются идеей, то актёр не видит никаких препятствий для картины про Паука и Венома.

Очевидно, что это слишком большая пропасть, чтобы её преодолел один человек. И нужен гораздо более высокий уровень взаимоотношений, дипломатии для переговоров по поводу подобного проекта, — подчеркнул Харди.

Премьера боевика «Веном 2» в российском прокате состоится 16 сентября.

Сюжет сиквела повествует о том, как журналист Эдди Брок (Том Харди) пытается найти общий язык с симбиотом Веномом, с которым они уже пытались «подружиться» в первой части. С его помощью он должен одолеть серийного маньяка Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон). Ситуация осложняется тем, что преступник с помощью крови главного героя тоже завёл себе опасного симбиота, Карнажа, и теперь планирует устроить настоящую резню. Первая часть «Венома» имела оглушительный успех: при заявленной стоимости кинокартины в $100 млн фильм собрал более $850 млн.

Ранее в Сети появился первый кадр со съёмок нового сериала от Amazon по вселенной «Властелина колец».