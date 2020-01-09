https://static.news.ru/photo/fde3dec6-32e6-11ea-989b-fa163e074e61_660.jpg Тимоти Шаламе Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франко-американский актёр Тимоти Шаламе сыграет музыканта Боба Дилана в новом фильме Джеймса Мэнголда.

Картина с рабочим названием «Уход в электрику» расскажет о периоде в карьере Дилана, когда он решил уйти от фолка, сыгранного в акустике, к рок-н-роллу и электрогитарам, сообщает Deadline.

Этот момент стал одним из самых противоречивых в истории творчества артиста, так как многие поклонники оказались против изменений. Впоследствии стало понятно, что несмотря на недовольство, Дилан завоевал больше поклонников, чем потерял.

Это не первый раз, когда Мэнголд берётся за историю конфликта в карьере американского музыканта. В 2005 году он выпустил фильм «Переступить черту», в котором рассказывается, как кантри-музыкант Джонни Кэш поборол алкогольную и наркотическую зависимость.

Как писал NEWS.ru, Тимоти Шаламе стал самым стильным мужчиной в мире по версии журнала GQ.