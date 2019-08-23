https://static.news.ru/photo/72358cde-c5af-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кинорежиссёр Квентин Тарантино рассказал о том, что при создании картины «Однажды в… Голливуде» были сняты сцены с некоторыми актёрами, которые не вошли в финальную версию.

Так, например, Тим Рот пробовал сыграть знаменитого парикмахера Джея Сербинга, который когда-то встречался с Шерон Тейт. В финальной версии фильма его роль исполняет Эмиль Хирш.

Он не подошел в итоге. Но стал частью нашей команды. Я ценю, что мы поработали вместе, и то, с каким трепетом и заботой он относился к проекту, — передаёт The Independent слова Тарантино.

Кроме того, Джеймс Марсден сыграл молодого актёра Берта Рейнольдса. Зрители так и не увидели эти сцены. То же самое произошло и с Дэнни Стронгом, который должен был исполнить роль джазового певца Дина Мартина.

Ранее News.ru писал о том, что американский режиссёр Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом.