Американский режиссёр Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом.
Об этом именитый режиссёр и его супруга Даниэла Пик объявили накануне, пишет журнал
Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик в прошлом году. Они познакомились в Израиле в 2009 году, когда режиссёр прибыл для презентации своего фильма «Бесславные ублюдки».
Как ранее писал News.ru, во время презентации своего фильма «Однажды в Голливуде» Тарантино заявил, что его следующее творение может стать последним в его карьере. Режиссёр рассказал, что у него уже есть идея для десятой картины.