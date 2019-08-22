https://static.news.ru/photo/fe411f24-c49f-11e9-a99a-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Американский режиссёр Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом.

Об этом именитый режиссёр и его супруга Даниэла Пик объявили накануне, пишет журнал People . Других подробностей издание не приводит.

Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик в прошлом году. Они познакомились в Израиле в 2009 году, когда режиссёр прибыл для презентации своего фильма «Бесславные ублюдки».

Как ранее писал News.ru, во время презентации своего фильма «Однажды в Голливуде» Тарантино заявил, что его следующее творение может стать последним в его карьере. Режиссёр рассказал, что у него уже есть идея для десятой картины.