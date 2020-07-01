Талызина назвала Проскурина одним из лучших российских актёров

https://static.news.ru/photo/2c307110-bb7a-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Валентина Талызина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Скончавшийся накануне Виктор Проскурин был блестящим актёром, который стойко выдерживал все жизненные невзгоды, в том числе безработицу и болезни. Об этом рассказала актриса Государственного академического театра имени Моссовета Валентина Талызина.

По словам артистки, он был одним из лучших российских актёров.

Комедийный, независимый. Блестящий артист. Очень жалко. Он был одним из самых лучших актёров России, — заявила она телеканалу «Звезда».

Виктор Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Большая перемена» и «12 стульев», умер 30 июня в возрасте 68 лет. Причина смерти артиста не уточняется.

Проскурин — заслуженный артист РСФСР, он награждён орденом Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие культуры и искусства. Также у него есть золотой орден «Служение искусству» и орден «За вклад в культуру» и другие награды.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти американского сценариста, режиссёра и актёра Карла Райнера. Ему было 98 лет. Он скончался в понедельник вечером в своём доме в Беверли-Хиллз от естественных причин. Актёр широко известен как исполнитель роли мошенника Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквелах. Кроме того, он принимал участие в популярных ситкомах, среди которых «Красотки в Кливленде», «Два с половиной человека» и «Парки и зоны отдыха».