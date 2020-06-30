Умер актёр «Одиннадцати друзей Оушена» Карл Рейнер

https://static.news.ru/photo/d3dd7182-bae0-11ea-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Карл Райнер Фото: Antonio Nava/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умер американский сценарист, режиссёр и актёр Карл Райнер. Ему было 98 лет.

О смерти артиста сообщила его ассистентка Джуди Наги, передаёт Variety. Он скончался в понедельник вечером в своём доме в Беверли-Хиллз от естественных причин.

Райнер стал обладателем девяти наград премии телевизионной премии «Эмми», пять из которых он получил за «Шоу Дика Ван Дайка». Он также широко известен как исполнитель роли мошенника Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквелах. Кроме того, он принимал участие в популярных ситкомах, среди которых «Красотки в Кливленде», «Два с половиной человека» и «Парки и зоны отдыха».

Как писал NEWS.ru, новозеландский режиссёр и актёр Тайка Вайтити планирует снять фильмы коренных жителях Новой Зеландии. Производством займётся компания Piki Films.