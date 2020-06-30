Тайка Вайтити создаст фильмы о коренных жителях Новой Зеландии

https://static.news.ru/photo/e266972a-bad0-11ea-a921-fa163e074e61_660.jpg Тайка Вайтити Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Новозеландский режиссёр и актёр Тайка Вайтити планирует снять фильмы коренных жителях Новой Зеландии. Производством займётся компания Piki Films.

Всего Вайтити создаст три картины о народе маори, сообщает Slash Film. Первый сценарий будет написан по историческому роману Тины Макерети The Imaginary Lives of James Poneke. Лента расскажет о подростке, жившем в середине XIX века, который отправляется в Лондон в качестве экспоната для выставки. Поначалу ему нравится быть в центре внимания, но вскоре он понимает, что не хочет избавиться от ярлыка дикаря.

Второй фильм будет основан на стендап-шоу Анджелы Дравид под названием Down the Rabbit Hole. Картине будет посвящена женщине, сбежавшей на другой конец света, ради женитьбы с мужчиной, который в три раза старше неё. В итоге героиня попадает в британскую тюрьму.

Третий проект — криминальный боевик Better the Blood о девушке-детективе, выслеживающей серийного убийцу, который одержим идеей мести колонизаторам Новой Зеландии.

Ранее стало известно, что Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги «Звёздные войны». Он также напишет сценарий для будущей картины, писал NEWS.ru.