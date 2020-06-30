Тайка Вайтити создаст фильмы о коренных жителях Новой Зеландии

Новозеландский режиссёр и актёр Тайка Вайтити планирует снять фильмы коренных жителях Новой Зеландии. Производством займётся компания Piki Films.
Всего Вайтити создаст три картины о народе маори,
Второй фильм будет основан на стендап-шоу Анджелы Дравид под названием Down the Rabbit Hole. Картине будет посвящена женщине, сбежавшей на другой конец света, ради женитьбы с мужчиной, который в три раза старше неё. В итоге героиня попадает в британскую тюрьму.
Третий проект — криминальный боевик Better the Blood о девушке-детективе, выслеживающей серийного убийцу, который одержим идеей мести колонизаторам Новой Зеландии.
Ранее стало известно, что Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги «Звёздные войны». Он также напишет сценарий для будущей картины, писал NEWS.ru.
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