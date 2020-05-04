Disney выбрала режиссёра для следующей части «Звёздных войн»

https://static.news.ru/photo/55972c0e-8e36-11ea-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Тайка Вайтити. Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продолжение киносаги «Звёздные войны» снимет обладатель премии «Оскар», новозеландский режиссёр Тайка Вайтити.

Киностудия The Walt Disney Company объявила об этом в официальном блоге. Вайтити также напишет сценарий для будущей картины. В качестве его соавтора выступит Кристи Уилсон-Кернс, удостоенная награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за военную драму «1917».

Вайтити получил «Оскар» за сценарий к фильму «Кролик Джоджо». Ранее он уже работал с Disney — режиссёр снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец». Вайтити также известен по фильмам «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарёк».

Название будущего продолжения «Звёздных войн» студия пока не выбрала.

Как ранее сообщал NEWS.ru, все девять фильмов киновселенной «Звёздных войн» появятся на стриминговом сервисе Disney+.