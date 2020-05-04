Disney выбрала режиссёра для следующей части «Звёздных войн»

Продолжение киносаги «Звёздные войны» снимет обладатель премии «Оскар», новозеландский режиссёр Тайка Вайтити.
Киностудия The Walt Disney Company
Вайтити получил «Оскар» за сценарий к фильму «Кролик Джоджо». Ранее он уже работал с Disney — режиссёр снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец». Вайтити также известен по фильмам «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарёк».
Название будущего продолжения «Звёздных войн» студия пока не выбрала.
Как ранее сообщал NEWS.ru, все девять фильмов киновселенной «Звёздных войн» появятся на стриминговом сервисе Disney+.
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