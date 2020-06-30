Актёр Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни

https://static.news.ru/photo/81e1fa80-bb2e-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Актёр Виктор Проскурин, известный по фильмам «Большая перемена» и «12 стульев», умер в возрасте 68 лет. Причина смерти артиста не уточняется.

О смерти Проскурина сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.

30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой, — написала супруга именитого артиста.

Проскурин — заслуженный артист РСФСР, он награждён орденом Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитите культуры и искусства. Также у него есть Золотой орден «Служение искусству» и орден «За вклад в культуру» и другие награды.

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