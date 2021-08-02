Сын актёра Рудакова назвал причину смерти отца

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Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер от остановки сердца. Об этом РИА Новости рассказал сын актёра.

Папа умер от остановки сердца, — сказал сын актёра.

О смерти 71-летнего Анатолия Рудакова сообщила ранее бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова. По её информации, актёр скончался 1 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году окончил ЛГИТМИК и стал актёром киностудии «Ленфильм».

Снимался в таких фильмах, как «Сержант милиции», «Молодая жена», «Государственная граница», «Найти и обезвредить», «Макар-следопыт», «Жизнь Клима Самгина», «Шерлок Холмс», «По имени Барон», «В поисках капитана Гранта», «Мерседес уходит от погони», «Окно в Париж», «Я тебя никогда не забуду», «Ёлки 2014», «Мастер и Маргарита» и многих других.

Ранее стало известно, что аргентинский актёр Джино Ренни, известный российскому зрителю по роли садовника Рамона в сериале «Дикий ангел», умер от коронавируса.