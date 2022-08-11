«Сваты» раздора: сериал Зеленского стал зеркалом отношений России и Украины Актеры сериала Зеленского «Сваты», ностальгировавшие по СССР и рассказывавшие о победе Красной армии над фашистами, рассорились на фоне СВО на Украине

Фото: kinopoisk

Кадр из сериала «Сваты»

Почти 15-летняя история популярного сериала «Сваты», похоже, близится к завершению. По крайней мере в том актерском составе, в котором ее привыкли видеть зрители. Исполнители главных ролей рассорились на фоне проведения спецоперации, и сейчас трудно представить, чтобы они вновь оказались на одной съемочной площадке. Как сериал Владимира Зеленского стал зеркалом отношений России и Украины, как в нем до 2014 года преподносили жизнь в СССР, заслугой какой страны называли победу в Великой Отечественной войне и почему сейчас миру в киносемье Будько — Ковалёвых пришел конец — в материале NEWS.ru.

Как в сериале Зеленского ностальгировали по СССР и рассказывали о победе над фашистами

Первый сезон «Сватов» студия Владимира Зеленского «Квартал 95» выпустила на экраны в 2008 году. Будущий президент Украины стал одним из создателей и продюсеров сериала. По словам соавтора Зеленского Сергея Шефира, в основу сюжета легли факты их собственных биографий: напряженные отношения между их родителями и родителями их жен, борьба бабушек и дедушек за внимание и право воспитывать внуков.

Поданные в комедийном ключе семейные коллизии городской четы Ковалёвых и деревенской пары Будько оказались близки миллионной аудитории. Добавляло общности и очевидное единое культурное и историческое постсоветское пространство, в котором герои существовали вместе со зрителями.

Так, четвертый сезон сериала (2010) снимали в Крыму, в оздоровительном лагере «Артек» и частном секторе. Один из домов герои, по сюжету, превратили в отель и стилизовали его под Советский Союз. Преображение удалось с помощью чуть не отправленных из того же лагеря на свалку истории бюста Ленина, растяжки «Слава советским ученым» и других раритетов.

Будем строить коммунизм в отдельно взятой гостинице, — говорит герой Федора Добронравова Иван Будько.

В другой серии того же сезона в «красный» отель приезжает друг Ковалёвых Александр Беркович (Александр Феклистов) и восхищается ответом раздраженной Валентины Будько (Татьяна Кравченко) на вопрос о завтраке.

«Что наготовили, то и дают, фуагры нету. Что-то не нравится — вон, в чебуречную. Нечего мне тут нервы трепать... Если глаза разуешь, увидишь котлету по-киевски», — отрезает она.

Отличная находка! Полное погружение в советскую эпоху. Браво! Как точно снят архетип общепитовского работника! Я как будто снова в студенчество вернулся, — восхищается ностальгирующий Беркович.

В шестом сезоне «Сватов» (2012) целая серия посвящена Дню Победы и патриотическому воспитанию внуков Ковалёвых — Будько. Услышав от детей, что те после просмотра фильма «Бесславные ублюдки» с Бредом Питтом думают, будто «если бы американцы Гитлера во французском кинотеатре не сожгли, еще бы неизвестно, как бы война закончилась», Иван Будько отправляет их «мыть компьютер с хлоркой и скачивать фильм „Они сражались за Родину“». А после вся семья отправляется в Национальный музей ВОВ (расположен в Киеве, там же проходили съемки). Но тот, вопреки расписанию, оказывается закрыт для простых посетителей на санитарный день — из-за внезапного визита правительственной делегации.

Что ж вы народную славу от народа прячете? Да при нашей жизни вам круглосуточно работать надо. Давай иди, улучшай свое санитарное состояние, а внуки пусть думают, что фашистов победили американцы, — отчитывает не пускающего героев охранника Добронравов.

После чего тот со словами «не только у вас так внуки думают» соглашается лично провести экскурсию по музею.

Серия завершается кадрами чествования ветеранов с георгиевскими ленточками на киевских улицах и реконструкцией сражения, в которой советские воины под красным знаменем одолевают немцев под песню «День Победы».

Фото: kinopoisk Кадр из сериала «Сваты»

Будет ли восьмой сезон «Сватов» в 2023 году

Следующий, седьмой сезон поклонникам «Сватов» пришлось ждать девять лет. За это время Украина успела запретить въезд в страну исполнителю одной из главных ролей Федору Добронравову, обвинив его в поддержке событий в Крыму в 2014 году. Спустя два года СБУ признала свое же решение об этом незаконным и отменила ограничение для актера. Затем работе над продолжением российско-украинского сериала помешала пандемия, но создатели нашли выход и перенесли съемки в Белоруссию и Грузию.

«Сваты-7» вышли на экраны в конце прошлого года. Будет ли восьмой сезон — неизвестно. После начала спецоперации на Украине ряд политиков призвали запретить показ «Сватов» в России из-за связи проекта с Владимиром Зеленским.

В марте исполнительница роли Марии Будько актриса Инна Королёва рассказала NEWS.ru, что в первые дни после начала СВО участники «Сватов» сохраняли общение и не оскорбляли друг друга. При этом звезда сериала пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые писали ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

Я пока смогла связаться только с Андреем (Яковлевым, режиссёром. — NEWS.ru) и Аней Кошмал (дочь героини Инны Королёвой в «Сватах». — NEWS.ru). Они на Украине, и они в шоке. Это всё, что они перебежками [успели сказать]. Слава богу, мы сумели сохранить человеческие отношения, — рассказала Инна Королёва.

Она отметила, что между членами съёмочной группы сериала «Сваты», среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды.

Однако спустя три месяца после начала спецоперации украинская актриса Анна Кошмал (Женя Ковалева, внучка главных героев) стала постить в соцсетях фрагменты из сериала, намекая на отношение к действиям России. На одном из видео герой Добронравова, по сюжету, наводит на внучку ружье, на другом она кричит ему: «Дед, что ты творишь?»

Чуть позже актриса и вовсе заявила, что в нынешних условиях продолжение невозможно, так как «создатели сериала „Сваты“ — украинцы. И режиссер этого сериала один — Андрей Яковлев. Он — украинец».

Сейчас Кошмал призывает поклонников сериала «донатить на ВСУ» и упрекает российских коллег в поддержке спецоперации. Узнав об этом, ее экранная бабушка Валя назвала «внучку» неблагодарной и подлой, напомнив, как еще совсем недавно они по-родственному общались и помогали друг другу за кадром и на площадке.

Инна Королёва сообщила NEWS.ru, что речи о съемках «Сватов-8» пока не было.

Насколько я знаю, мы поставили в проекте точку. Я не слышала о том, что будет восьмая часть. Мы седьмую-то с трудом завершили. А сейчас у меня и мысли такой нет, — призналась Инна Королёва.

На этом фоне появились слухи о желании Будько-Добронравова, без которого трудно представить «Сватов», отказаться от дальнейшего участия в проекте. Режиссер третьего сезона сериала Эдуард Радзюкевич в беседе с NEWS.ru отметил, что если актер действительно решит уйти из «Сватов», то это его право. Говорить об успехе или неуспехе восьмого сезона «Сватов» без Федора Добронравова он счел преждевременным.