Названа причина ухода со своего поста главы оскаровского комитета РФ Глава Российского оскаровского комитета Чухрай покинет пост из-за отказа киноакадемии выдвинуть фильм на «Оскар»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Павел Чухрай

Глава Российского оскаровского комитета народный артист России Павел Чухрай решил покинуть свой пост из-за отказа киноакадемии РФ выдвинуть фильм на премию американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году, сообщает РИА Новости. В своем письме членам оскаровской комиссии режиссер назвал это решение незаконным и оскорбительным.

Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно, — написал Чухрай.

Ранее стало известно, что президиум киноакадемии России решил не выдвигать отечественный фильм на «Оскар». Это второй случай за последние 30 лет. РФ не отправляла фильм на «Оскар» в 1992 году.

В мае председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, которая будет аналогична американской. Тогда он объяснил это необходимостью сохранения культурных и нравственных ценностей, «подвергающихся мощным атакам Запада».