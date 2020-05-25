Стала известна дата выхода трейлера экранизации комикса «Майор Гром»

https://static.news.ru/photo/5c7a099c-9e85-11ea-8932-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Компания Bubble Studios и стриминговый сервис «КиноПоиск HD» проведут трансляцию, во время которой покажут первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Ролик можно будет увидеть 27 мая.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе, напоминает «КиноПоиск».

Прямой эфир можно будет посмотреть на сайте Чумнойдоктор.онлайн, а также в соцсетях Bubble. Стрим будет запущен в 17:00 мск.

Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures запустила в производство экранизацию комиксов One-Punch Man. Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, известные по работе над двумя частями новой версии «Джуманджи» и фильмом «Веном» вселенной Marvel.