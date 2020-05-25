Стала известна дата выхода трейлера экранизации комикса «Майор Гром»

Компания Bubble Studios и стриминговый сервис «КиноПоиск HD» проведут трансляцию, во время которой покажут первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Ролик можно будет увидеть 27 мая.
Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе,
Прямой эфир
Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures запустила в производство экранизацию комиксов One-Punch Man. Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, известные по работе над двумя частями новой версии «Джуманджи» и фильмом «Веном» вселенной Marvel.
Добавьте наши новости в избранные источники