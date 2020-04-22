Авторы «Венома» начали работу над фильмом по комиксам One-Punch Man

https://static.news.ru/photo/7b3b50aa-8483-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/onepunch_man?null

Компания Sony Pictures запустила в производство экранизацию комиксов One-Punch Man. Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, известные по работе над двумя частями новой версии «Джуманджи» и фильмом «Веном» вселенной Marvel.

Серия супергеройских веб-комиксов рассказывает о персонаже Сайтама — сильнейшем из сверхлюдей, побеждающий соперников одним ударом, напоминает Variety. Проект публикуется с 2009 года, в 2012 году по нему начали издавать мангу.

О дате выхода картины по One-Punch Man пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру второй части фильма «Веном» вселенной Marvel из-за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была появиться в прокате 1 октября 2020 года.