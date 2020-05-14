Стала известна дата выхода фильма «Новые мутанты»

https://static.news.ru/photo/8efaa9d0-95b6-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Новые мутанты» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Компания Disney назначила дату выхода фильма «Новые мутанты» американского режиссёра Джоша Буна. Премьера картины намечена на 28 августа.

Проекту назначили дату релиза уже в пятый раз. Ранее фильм хотели выпустить 3 апреля 2018 года, 22 февраля 2019 года, 2 августа 2019 года и 3 апреля 2020 года. Премьеру откладывали по разным причинам, и в последний раз это произошло из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter.

Лента «Новые мутанты» создана на основе комиксов Marvel и задумана как новая версия «Людей Икс». В центре сюжета фильма — пятеро подростков, которые оказались в клинике из-за своих уникальных способностей. Они надеялись получить помощь, но стали жертвами жестокого эксперимента.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода четвёртого и заключительного сезона сериала «13 причин почему». Премьера состоится 5 июня.