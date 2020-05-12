Стала известна дата выхода финального сезона сериала «13 причин почему»

https://static.news.ru/photo/8a7985de-9430-11ea-84b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 13 Reasons Why/facebook.com

Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода четвёртого и заключительного сезона сериала «13 причин почему». Премьера состоится 5 июня.

На YouTube-канале платформы появилось видео, на котором актёрский состав проекта собрался для последнего прочтения сценария.

Сериал рассказывает о проблема современных американских школьников. В центре сюжета — Ханна Бейкер, неожиданно для всех покончившая жизнь самоубийством. Она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых перечислила 13 причин, подтолкнувших её к суициду.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Райан Мёрфи сообщил, что сериал «Американская истории ужасов» получит спин-офф. Проект получил название «Американские истории ужасов».