Кино

Создательница «Ведьмака» рассказала, о чём будет второй сезон

10:31, 28 апреля 2020
Фото: kinopoisk.ru

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне. Съёмки проекта пришлось приостановить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Хиссрих приняла участие в совместном просмотре первого сезона шоу вместе с поклонниками в Twitter и дала несколько комментариев.

Мне не терпится получше раскрыть Кагыра и Фрингилью во втором сезоне. Кто они, почему Нильфгаард важен для них, куда они отправятся... Это одна из моих любимых частей нового сезона, — написала она.

Ранее Лорен Хиссрих рассказала, что у солдат империи Нильфгаард изменится броня в новом сезоне «Ведьмака». По её словам, воины, которых поклонники прозвали «шарпеями» и «гусеницами», будут выглядеть совершенно иначе, писал NEWS.ru.

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