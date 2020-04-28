Создательница «Ведьмака» рассказала, о чём будет второй сезон

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Компания Sony Pictures назначила новые даты третьей части фильма о Человеке-пауке новой версии и анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные 2». Выпуск проектов пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Пока что не получившая названия третья часть игровой версии комикса вселенной Marvel появится на больших экранах 5 ноября 2021 года вместо 16 июля, а запланированный на 8 апреля 2022 года...