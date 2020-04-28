Создательница «Ведьмака» рассказала, о чём будет второй сезон

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих рассказала, что ждёт зрителей в новом сезоне. Съёмки проекта пришлось приостановить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Хиссрих приняла участие в совместном просмотре первого сезона шоу вместе с поклонниками в Twitter и дала несколько комментариев.
Мне не терпится получше раскрыть Кагыра и Фрингилью во втором сезоне. Кто они, почему Нильфгаард важен для них, куда они отправятся... Это одна из моих любимых частей нового сезона, — написала она.
I can't wait to dig deeper into Cahir and Fringilla in S2... who they are, why Nilfgaard is important to them, and where they'll go from here.... it's one of my favorite parts of the new season. #QuarantineWatchParty#TheWitcher
Ранее Лорен Хиссрих рассказала, что у солдат империи Нильфгаард изменится броня в новом сезоне «Ведьмака». По её словам, воины, которых поклонники прозвали «шарпеями» и «гусеницами», будут выглядеть совершенно иначе, писал NEWS.ru.