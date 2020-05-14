Создатель «Острых козырьков» экранизирует роман Чарльза Диккенса

https://static.news.ru/photo/e74c648a-95dd-11ea-be52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Британский сценарист и режиссёр Стивен Найт, известный как создатель сериала «Острые козырьки», объединится с Томом Харди для адаптации романа Чарльза Диккенса «Большие надежды».

Книга рассказывает о сироте по имени Пип, который живёт в доме старшей сестры, где он подвергается оскорблениям и избиениям с её стороны. В дальнейшем он столкнётся с разными эксцентричными персонажами от заключённого до богатой дамы, напоминает Би-би-си.

Bafta-winning writer Steven Knight to write a six-part adaptation of Charles Dickensâ #GreatExpectations for @BBCOne , teaming up with producers Ridley Scott and Tom Hardy - https://t.co/65B9klxaQw pic.twitter.com/DhFSUTOMXo — BBC Press Office (@bbcpress) May 13, 2020

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов. Харди выступит исполнительным продюсером совместно с Дином Бейкером, Дэвидом В. Цукером, Кейт Кроу, Моной Куреши и Ридли Скоттом.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр София Коппола снимет мини-сериал, основанный на романе «Обычай страны» 1913 года писательницы Эдит Уортон. Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.