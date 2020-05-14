Создатель «Острых козырьков» экранизирует роман Чарльза Диккенса

https://static.news.ru/photo/e74c648a-95dd-11ea-be52-fa163e074e61_660.jpgФото: Billy Bennight/Global Look Press
Британский сценарист и режиссёр Стивен Найт, известный как создатель сериала «Острые козырьки», объединится с Томом Харди для адаптации романа Чарльза Диккенса «Большие надежды».
Книга рассказывает о сироте по имени Пип, который живёт в доме старшей сестры, где он подвергается оскорблениям и избиениям с её стороны. В дальнейшем он столкнётся с разными эксцентричными персонажами от заключённого до богатой дамы, напоминает Би-би-си.