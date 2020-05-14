София Коппола снимет сериал по роману «Обычай страны»

https://static.news.ru/photo/fed95696-95c7-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa O'Connor/Global Look Press

Американский режиссёр София Коппола снимет мини-сериал, основанный на романе «Обычай страны» 1913 года писательницы Эдит Уортон. Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

Многосерийный фильм расскажет о простой девушке со Среднего Запада по имени Ундина Спрагг, которая пытается стать частью высшего общества Нью-Йорка, сообщает Variety.

Она моя любимая литературная антигероиня. Я рада впервые вывести её на экран, — заявила Коппола.

О дате начала съёмок и актёрском составе сейчас ничего не известно.

Как писал NEWS.ru, датский режиссёр Пол Верховен займётся мини-сериалом, основанном на романе Ги де Мопассана «Милый друг». Сценарий напишет Герард Сутеман, уже работавший с кинематографистом на нескольких проектах.