София Коппола снимет сериал по роману «Обычай страны»

Американский режиссёр София Коппола снимет мини-сериал, основанный на романе «Обычай страны» 1913 года писательницы Эдит Уортон. Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.
Многосерийный фильм расскажет о простой девушке со Среднего Запада по имени Ундина Спрагг, которая пытается стать частью высшего общества Нью-Йорка,
Она моя любимая литературная антигероиня. Я рада впервые вывести её на экран, — заявила Коппола.
О дате начала съёмок и актёрском составе сейчас ничего не известно.
Как писал NEWS.ru, датский режиссёр Пол Верховен займётся мини-сериалом, основанном на романе Ги де Мопассана «Милый друг». Сценарий напишет Герард Сутеман, уже работавший с кинематографистом на нескольких проектах.
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