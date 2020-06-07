https://static.news.ru/photo/a72da6fc-a965-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Джон Фавро Фото: F. S/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр и режиссёр, также известный как создатель «Мандалорца», подтвердил сроки выхода второго сезона сериала. Шоу стоит ожидать в октябре.

По словам Фавро, компании Lucasfilm и ILM специально под своих сотрудников разработали технологии, которые позволили команде сериала заниматься постпродакшном и визуальными эффектами удалённо, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса, передаёт Collider.

Нам повезло завершить съёмки до карантина, — сказал кинематографист.

О том, что второй сезон «Мандалорца» выйдет в октябре, ранее заявил Боб Айгер, ранее занимавший пост главы компании Disney. По его словам, с учётом успеха первого сезона зрителям стоит также ожидать большой рекламной кампании в поддержку продолжения шоу, писал NEWS.ru.